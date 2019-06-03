شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 23 من أيار/مايو الماضي، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1177 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1167، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1190، بينما حقق الأدنى له عند 1.1155.

هذا وتتطلع الأسواق عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.4 مقابل 51.8 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.1 مقابل 48.5 في نيسان/أبريل،

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.6 في فرنسا مقابل 50.0 في نيسان/أبريل، واستقرار الانكماش عند 44.3 في ألمانيا مقابل 44.4 في نيسان/أبريل، وأيضا استقرار الانكماش عند 47.7 في المنطقة ككل مقابل 47.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي راندال كوارليس في جامعة نيويورك تحت عنوان "المرحلة التالية في انتقال الـLIBRO"، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 50.8 مقابل 50.6 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في نيسان/أبريل.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تسارع النمو إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.8 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 51.5 مقابل 50.0، وذبك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.9% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في شيكاغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الحديث المرتقب لرئيس اللجنة الفيدرالية ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات بالإضافة إلى ممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.