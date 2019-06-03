شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط للأدنى لها في أربعة أشهر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد انخفاض خام نيمكس للأدنى له منذ 11 من شباط/فبراير الماضي وتراجع خام برنت للأدنى له منذ 29 من كانون الثاني/يناير الماضي متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار للأدنى له منذ 27 من أيار/مايو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:47 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.86% لتتداول عند مستويات 52.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.42$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.91% لتتداول عند 61.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.60$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.63 مقارنة بالافتتاحية عند 97.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي راندال كوارليس في جامعة نيويورك تحت عنوان "المرحلة التالية في انتقال الـLIBRO"، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 50.8 مقابل 50.6 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في نيسان/أبريل الماضي.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تسارع النمو إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.8 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 51.5 مقابل 50.0، وذبك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.9% في آذار/مارس.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في شيكاغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الحديث المرتقب لرئيس اللجنة الفيدرالية ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات بالإضافة إلى ممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تعمل على تسعير الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين التي قامت السبت الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع أمريكية تقدر بقيمة 60$ مليار من 10% إلى 25%، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قام في نهاية الأسبوع الماضي بتحويل فهوة مدفع التعريفات الجمركية إلى المكسيك ثم الهند، حيث أعرب الخميس الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده من المكسيك بحلول العاشر من هذا الشهر وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

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كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لكونه قد يقدم على رفع التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من المكسيك إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ورداً على تلك التهديدات أفاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت الماضي عن كون بلاده قد تشدد ضوابط الهجرة لتهدئة التوترات مع الإدارة الأمريكية، معرباً إنه يتوقع "نتائج جيدة" من المحادثات المرتقب إجرائها في واشنطون خلال هذا الأسبوع.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية بين اكبر اقتصاديان في العالم، أفادت بكين أنها لا تريد حقاً حرباً تجارية، إلا أنها لا تخجل من الحرب، وجاء ذلك بالتزامن مع فتح الصين تحقيقاً مع شركة فيدكس الأمريكية للشحن لكونها فشلت في تسليم طرود وشحنات إلى عناوين صحيحة، وجاء ذلك عقب تقرير تطرقت إلى أن الطرود والشحنات الموجهة إلى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي من الولايات المتحدة قد تم إعادة توجيها إلى مصدرها مرة أخرى مؤخراُ.

ونود الإشارة، إلى أنه في تصاعد للاحتكاكات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكان للنفط عالمياً، حذر وزير الدفاع الصيني وي فنج أمريكا من التدخل في النزاعات الأمنية لبلاده مع تايوان في بحرب الصين الجنوبي، وجاءت تلك التحذيرات، عقب تصريحات للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان السبت الماضي أعرب الأخير من خلالها أن بلاده لم تعد "تتحسس خطواتها" حيال سلوك الصين في آسيا.

وفي سياق أخر، نوه العاهل السعودي الملك سلمان بن عند العزيز خلال اجتماع طارئ لدول الخليج العربي لكون النظام الإيراني يهدد حرية الملاحة العالمية، ما يهدد تباعاً إمدادات النفط للعالم، موضحاً أن ذلك الأمر يعد تحدي سافراً من قبل طهران لمواثيق وقوانين الأمم المتحدة، مع تطرق جلالته لكون الأعمال الإجرامية التي حدثت مؤخراً باستهداف أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مع التخريب الذي طال أربعة ناقلات تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استهداف محطتي ضخ للنفط وعدد من المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تستدعي العمل بشكل جاد للحفاظ على أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عند العزيز على حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة وتجنبها ويلات الحروب، مؤكداً على أن يد بلاده ستظل ممدودة للسلام وذلك مع مطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسئوليته حيال أنشطة إيران التخريبية، ويذكر أن وزير النفط السعودي خالد الفالح صرح مؤخراً أنه تم الاعتداء على سفينتين سعوديتين للنفط أثناء عبورهم للخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات لإجمالي 800 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع نهاية أيار/مايو، موضحة أول ارتفاع لها في أربعة أسابيع، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.