شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع الجاري وشهر حزيران/يونيو الجاري على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في ظلال تسعير الأسواق للحروب التجارية التي تثير القلق حيال وقوع ركود عالمي.

ويأتي ذلك وسط تسعير الأسواق للحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين التي قامت يوم السبت الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع أمريكية تقدر بقيمة 60$ مليار من 10% إلى 25%، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي رفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قام في نهاية الأسبوع الماضي بتحويل فهوة مدفع التعريفات الجمركية إلى المكسيك ثم الهند، حيث أعرب يوم الخميس الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده من المكسيك بحلول العاشر من هذا الشهر وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لكونه قد يقدم على رفع التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من المكسيك إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ورداً على تلك التهديدات أفاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت الماضي عن كون بلاده قد تشدد ضوابط الهجرة لتهدئة التوترات مع الإدارة الأمريكية، معرباً إنه يتوقع "نتائج جيدة" من المحادثات المرتقب إجرائها في واشنطون خلال هذا الأسبوع.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية بين اكبر اقتصاديان في العالم، أفادت بكين أنها لا تريد حقاً حرباً تجارية، إلا أنها لا تخجل من الحرب، وجاء ذلك بالتزامن مع فتح الصين تحقيقاً مع شركة فيدكس الأمريكية للشحن لكونها فشلت في تسليم طرود وشحنات إلى عناوين صحيحة، وجاء ذلك عقب تقرير تطرقت إلى أن الطرود والشحنات الموجهة إلى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي من الولايات المتحدة قد تم إعادة توجيها إلى مصدرها مرة أخرى مؤخراُ.

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وفي سياق أخر، حذر وزير الدفاع الصيني وي فنج أمريكا من التدخل في النزاعات الأمنية لبلاده مع تايوان في بحرب الصين الجنوبي، وجاءت تلك التحذيرات، في أعقاب تصريحات للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يوم السبت الماضي أعرب الأخير من خلالها أن بلاده لم تعد "تتحسس خطواتها" حيال سلوك الصين في آسيا، ما يعكس تصاعد في الاحتكاكات بين بكين وواشنطون قد يلقي بظلاله سلباً على الاقتصاد العالمي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.03% ليخسر 15.56 نقطة ويصل إلى المستوى 1,496.72، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.16% ليخسر هو الأخر 239.43 نقطة ويصل إلى المستوى 20,361.76.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.29% ليخسر 10.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,619.25، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 17.84 نقطة ويصل إلى المستوى 2,880.86.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.51% ليخسر 138.36 نقطة ويصل إلى المستوى 26,762.73، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.74% ليربح 15.18 نقطة ويصل إلى المستوى 2,056.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.46% ليربح 46.01 نقطة ويصل إلى المستوى 10,117.99، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.88% ليخسر 56.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,340.50.