شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 17 من أيار/مايو الماضي، حينما اختبر الأدنى لها منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى مستويات 0.6952 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6927 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6954، مع العلم أن الزوج افتتح تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند مستويات 0.6938.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.7 مقابل 54.8 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الأرباح التشغيلية للشركات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.8% في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 2.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.2% في نيسان/أبريل، وصدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في نيسان/أبريل، ويترقب المستثمرين حالياً لصدور القراءة السنوية مؤشر أسعار السلع لشهر أيار/مايو.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف غداً الثلاثاء عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة للاقتصاد الاسترالي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بخفض أسعار القائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.25% من 1.50%، وذلك بعد أن تم تثبيتها للاجتماع الحادي والثلاثين على التوالي في الاجتماع السابق بخلاف التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي راندال كوارليس في جامعة نيويورك تحت عنوان "المرحلة التالية في انتقال الـLIBRO"، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 50.8 مقابل 50.6 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في نيسان/أبريل.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تسارع النمو إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.8 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 51.5 مقابل 50.0، وذبك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.9% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في شيكاغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الحديث المرتقب لرئيس اللجنة الفيدرالية ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات بالإضافة إلى ممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.