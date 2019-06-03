الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 03-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الداش كوين مقاومة قوية حول مستوى 165.73، ليظهر ميلاً هابطاً ويختبر الدعم المحوري 159.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيدفع السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، بينما اختراق 165.73 سيمكّن السعر من الاندفاع نحو 176.65 كمحطة رئيسية تالية.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 155.00 والمقاومة 176.65

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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