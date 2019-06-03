شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الداش كوين مقاومة قوية حول مستوى 165.73، ليظهر ميلاً هابطاً ويختبر الدعم المحوري 159.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيدفع السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، بينما اختراق 165.73 سيمكّن السعر من الاندفاع نحو 176.65 كمحطة رئيسية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 155.00 والمقاومة 176.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد