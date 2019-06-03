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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر اللايتكوين بسلبية ملحوظة الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، والذي يحاول حماية السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 110.35، بانتظار زيارة مستوى 119.00 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 110.35 سيدفع السعر لتشكيل نموذج سلبي قد يضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والخروج من القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 120.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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