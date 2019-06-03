شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الإيثريوم صعوبة في العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليتداول بسلبية ملحوظة الآن، لكن بما أن السعر فوق 240.47، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبّع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الإيجابي الأول يتواجد عند 289.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 255.00 والمقاومة 289.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد