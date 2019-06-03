شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر البتكوين ضغط سلبي ليختبر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر هذا الدعم سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة يتواجد هدفها الرئيسي الأول عند 7744.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8300.00 والمقاومة 8700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد