شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليختبر مستوى 0.6945 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 0.7044 قبل أي محاولة جديدة لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6945

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط