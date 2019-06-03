شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت قرب حاجز 64.00 دولار، ولا يزال الضغط السلبي قائماً بثبات السعر دون مستوى 65.92، حيث يتأثر السعر بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 62.92 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط