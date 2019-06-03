شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول مستوى 53.00، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات دون 54.47، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 51.60، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو مستوى 48.08 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط