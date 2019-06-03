شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالزحف نحو الأعلى ليقترب من مستوى 14.73، مع التذكير بأن استقرار السعر دون هذا المستوى مطلوب لاستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 14.45 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 13.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط