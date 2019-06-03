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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية ليخترق مستوى 1.2636 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات بإغلاق يومي فوق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واختبار مناطق تصل إلى 1.2745 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
وحتى الآن، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بشرط التداول دون 1.2636 من جديد، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2550.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2550 والمقاومة 1.2680
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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