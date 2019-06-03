شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية إجازة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.. وتستأنف العمل الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية بدء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من غد الثلاثاء 4 يونيو، حتى الخميس 6 يونيو، على أن تستأنف العمل الأحد 9 يونيو الجارى.

وأعلنت بورصات الخليج مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع الجارى، وحدّدت أسواق الأسهم السعودية ودبى وأبو ظبى الإجازة بدءا من الأحد 2 يونيو، على أن يُستأنف العمل الأحد 9 يونيو، بينما حددت أسواق البحرين وقطر ومسقط إجازة العيد بدءا من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.