البورصة المصرية إجازة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.. وتستأنف العمل الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية بدء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من غد الثلاثاء 4 يونيو، حتى الخميس 6 يونيو، على أن تستأنف العمل الأحد 9 يونيو الجارى.
وأعلنت بورصات الخليج مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع الجارى، وحدّدت أسواق الأسهم السعودية ودبى وأبو ظبى الإجازة بدءا من الأحد 2 يونيو، على أن يُستأنف العمل الأحد 9 يونيو، بينما حددت أسواق البحرين وقطر ومسقط إجازة العيد بدءا من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.
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