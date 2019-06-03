شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس أن من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها الحالية مع تنامى الضبابية الكلية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة فى حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة فى الدول الرئيسية الأعضاء فى أوبك سيبدد أثر القيود على الإمدادات من إيران وفنزويلا.

وأثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن إمدادات النفط فى الأسواق حول العالم بعدما أعادت فرض عقوبات على إيران وهى من كبار مصدرى الخام فى العالم لتسلط الضوء من جديد على منظمة أوبك.

ومُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية فى ستة أشهر فى مايو مع ركود الطلب نتيجة تأجيج الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمي.

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وقال البنك الأمريكى فى مذكرة "أخيرا تأثرت المعنويات فى سوق النفط بتصاعد الحروب التجارية ومؤشرات أضعف للنشاط".

وتابع" نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامى المخاوف بشأن النمو القوى للإنتاج الأمريكى وزيادة المخزونات".

ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى فى ثلاثة أشهر اليوم وسجل برنت 60.55 دولار للبرميل بينما بلغ الخام الأمريكى 52.11 دولار للبرميل.

وتابع البنك فى مذكرة بتاريخ الثانى من يونيو"نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة على الأرجح فى الأشهر المقبلة حول المستويات الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث".