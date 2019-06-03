شكرا لقرائتكم خبر عن "إنيوس" تعتزم استثمار مليارى دولار فى مجمع بتروكيماويات سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة إنيوس للبتروكيماويات التابعة للملياردير جيم راتكليف، اليوم الاثنين، إنها ستستثمر مليارى دولار لبناء ثلاثة مصانع فى السعودية، ضمن مجمّع بتروكيماويات تابع لشركتى "أرامكو" السعودية وتوتال.

وأضافت الشركة أن مصانعها الجديدة ستكون جزءا من خطط أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية لبناء مجمع بتروكيماويات باستثمارات 5 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم "مشروع أميرال"، ومن المقرر أن تتولى إنيوس توريد مشتقات أنشطة مصبّ ووحدات كيماويات مُتخصصة تتجاوز أربعة مليارات دولار.

وفى هذا الإطار، قال جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة إنيوس، فى بيان صادر عنه: "التوقيت مناسب لندخل هذا الاتفاق المهم فى السعودية، مع أرامكو وتوتال. سنجلب تكنولوجيا مُتقدّمة لأنشطة المصبّ، ما سيُضيف قيمة ويخلق مزيدا من الوظائف".