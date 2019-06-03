شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 16951 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 596 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1518 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 450 نقطة.