الذهب يبلغ أعلى مستوى في شهرين بفضل الإقبال على الملاذ الآمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهرين في الوقت الذي أثار فيه تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على المكسيك المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي ودفع المستثمرين صوب المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 06:27 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1311.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 مارس آذار عند 1312.60 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1316.20 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط لأدنى مستوى في عدة أشهر في ظل تنامي التوترات التجارية.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال نهاية الأسبوع في الوقت الذي اصطدم فيه البلدان بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن.

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وفي مؤشر على أن النزاعات الصينية الأمريكية تُلقي بضغط كبير على الاقتصاد العالمي، أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت 9.4 بالمئة في مايو أيار، وهو مستوى أسوأ من متوسط التوقعات الذي أشار إلى انخفاض قدره 5.6 بالمئة.

ودفعت قتامة الآفاق المتعاملين على زيادة رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

وتجاوزت أسعار الذهب المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار للمرة الأولى منذ أبريل نيسان يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 799.25 دولار للأوقية، بعد أن نزل الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها منذ 15 فبراير شباط عند 784.42 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1338.24 دولار للأوقية.