أسعار النفط تواصل خسائرها وتسجل انخفاضاً

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

انخفضت أسعار النفط اليوم بنحو 1 % لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن 3 % منذ يوم الجمعة، في حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب في الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولارا للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 % مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.09 دولارا للبرميل منخفضة 41 سنتا أو 0.8 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.