"الجزار" يلتقي المطورين العقاريين لبحث مشاركتهم بـ"الإسكان الاجتماعي"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي تتولى الدولة تنفيذها في الوقت الحالي،...