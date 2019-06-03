شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدفع الفرنك السويسرى للتحليق قرب أعلى مستوياته مقابل اليورو فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الفرنك السويسرى إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو خلال عامين، فى تعاملات اليوم الاثنين، مع تشديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لموقفه التجارى إزاء دول أخرى خلاف الصين، ما حفّز المستثمرين على التحرّك باتجاه العملات التى تُعدّ ملاذًا آمنًا.

واحتلت توترات التجارة الاهتمام الرئيسى للمستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما رفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات صينية جديدة، وهدد بزيادة الرسوم على واردات مكسيكية، وألغى المعاملة التجارية التفضيلية للهند.

ودفع تصاعد التوترات بشأن التجارة، المستثمرين للتخلّى عن الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم وشراء العملات منخفضة العائد، مثل الين والفرنك، مع اقتراب الأخير من مستويات عادة ما يتدخّل عندها البنك الوطنى السويسرى لإبقاء العُملة منخفضة.

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ومقابل اليورو، صعد الفرنك السويسرى 0.2% إلى 1.1146 فرنك لليورو، بعدما زاد أكثر من 2% خلال مايو، مسجلا أكبر مكسب شهرى له طوال ثمانية شهور. ولم يكن الفرنك العملة الوحيدة منخفضة العائد المتألقة، مع ارتفاع الين اليابانى أيضًا بصفة عامة مقابل مجموعة من العملات.

ويوم الجمعة الماضى سجلت العملة اليابانية أكبر مكسب يومى فى أكثر من عامين، مرتفعة ما يزيد قليلا على 1.2% خلال الجلسة، وارتفع الين 0.2% مقابل الجنيه الاسترلينى و0.1% مقابل اليورو اليوم.

وتراجع الدولار بعدما نزلت العوائد القياسية لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.121% اليوم، وهو أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017. ومقابل سلة من ستّ عملات رئيسية، تراجع الدولار قليلا إلى 97.71 رغم أنه ما يزال مرتفعا 1.6% منذ بداية العام.