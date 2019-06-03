شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تعيد التعامل على أسهم "مصر جنوب أفريقيا" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة، فى جلستها اليوم الاثنين، انقضاء فترة التجميد الواجبة على أسهم شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، سواء بالنسبة لأسهم القيد الأصلى أو أسهم الزيادة النقدية، وذلك عقب انتهاء الفترة الواجب احتفاظ المساهمين الرئيسيين فى الشركة بنسب الأسهم الواردة بالبند 8 من المادة 9 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وحددت اللجنة إعادة التعامل على أسهم شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد المقبل، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بقرار لجنة القيد، لإعمال شؤونها نحو فكّ التجميد على أسهم الشركة، ما لم تكن مُجمّدة لسبب آخر.

وفى سياق متصل، قررت اللجنة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارها، على أن تُرفق بالإخطار نسخة من التعهّد المُقدّم من المساهم الرئيسى شريف محمد صلاح الدين بتاريخ 31 يناير 2018 ، والسابق إخطار الهيئة به، لإعمال شؤونها بشأن عدم التزام المساهم الرئيسى بتعهّده باستيفاء نسبة الأسهم الواجب الاحتفاظ بها، بما يُمثّل المخالفة القانونية المنصوص عليها فى البند 8 من المادة 63 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

كما قررت اللجنة توقيع التزام مالى على الشركة بقيمة 25 ألف جنيه، لعدم التزام الشركة باستيفاء البند 8 من المادة 9 من قواعد القيد بالنسبة لأسهم الزيادة النقدية، فى ضوء التعهّد المُقدّم من المساهم الرئيسى للشركة، ما استوجب استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة الأمر الذى ألحق الضرر بالمساهمين، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، المبرم مع الشركة.