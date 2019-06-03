البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ابن سينا فارما" بقيمة 26 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ابن سينا فارما المصدرة، لعدد 2.25 مليون سهم بقيمة إجمالية 26 مليونا و842 ألف جنيه. وحققت شركة ابن سينا فارما أرباحا بلغت 262 مليونا و520 ألف جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 170 مليونا و130 ألف جنيه فى العام السابق له. وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضى إلى 13 مليارا و600 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9 مليارات و800 مليون جنيه فى العام السابق له.

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