الان تتابع الذهب يبلغ أعلى مستوى في شهرين بفضل الإقبال على الملاذ الآمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، لأعلى مستوى في أكثر من شهرين في الوقت الذي أثار فيه تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على المكسيك المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي ودفع المستثمرين صوب المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1311.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 مارس عند 1312.60 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1316.20 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط لأدنى مستوى في عدة أشهر في ظل تنامي التوترات التجارية.

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وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال نهاية الأسبوع في الوقت الذي اصطدم فيه البلدان بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن.

وفي مؤشر على أن النزاعات الصينية الأمريكية تُلقي بضغط كبير على الاقتصاد العالمي، أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت 9.4% في مايو، وهو مستوى أسوأ من متوسط التوقعات الذي أشار إلى انخفاض قدره 5.6%.

ودفعت قتامة الآفاق المتعاملين على زيادة رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

وتجاوزت أسعار الذهب المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار للمرة الأولى منذ أبريل يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1% إلى 799.25 دولار للأوقية، بعد أن نزل الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها منذ 15 فبراير عند 784.42 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1338.24 دولار للأوقية.