الان تتابع مصدر: إنتاج المملكة من النفط الخام في مايو بلغ 9.65 مليون برميل يوميا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال مصدر بقطاع النفط السعودي، اليوم الإثنين، إن المملكة ضخت 9.65 مليون برميل يوميًا من النفط، لتخفض الإنتاج بأكثر من المستهدف بموجب اتفاق عالمي لتقليص إمدادات النفط.
ومستوى الإنتاج المستهدف لأكبر مصدر في العالم للنفط بموجب اتفاق تقوده أوبك لخفض الإمدادات يبلغ 10.3 مليون برميل يوميًا.
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