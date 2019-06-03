الان تتابع الفالح: السعودية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال وزير النفط الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أن السعودية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط والتي أظهرت مستوى مرتفعا من التقلب في الأسابيع الأخيرة.
وقال الفالح خلال تصريحات اليوم الاثنين ان مساعي أوبك+ أثبتت فعاليتها بشكل جيد على مدى 30 شهرا تقريبا.
وأكد بالقول: الدول المصدرة للنفط في المجموعة البالغ عددها 24 تظل ملتزمة بالهدف المشترك بتحقيق التوازن في سوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين.
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