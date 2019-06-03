الان تتابع انيوس تتفق مع أرامكو السعودية وتوتال لبناء مشروع اميرال بقيمة 5 مليارات دولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: وقعت انيوس اتفاقا مع أرامكو السعودية وتوتال لبناء أول مصانع لها في الشرق الأوسط وبحسب التفاصيل فإن أرامكو السعودية وتوتال تعدان لبناء مجمع بتروكيماويات (مشروع اميرال) بقيمة 5 مليارات دولار. وقالت مجموعة انيوس هولدنجز أنها تعتزم استثمار ملياري دولار في السعودية وان مشروع أميرال سيورد مشتقات أنشطة مصب ووحدات كيماويات متخصصة بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار، وثلاثة مصانع لانيوس ستكون جزءا من ذلك.

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