شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الزهور ونباتات الزينة لـ51 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن ارتفاع صادرات زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل، لنحو 51 مليون دولار.

وقال المجلس إنه فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019، تم تصدير 50 ألف طن من زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل بلغت قيمتها 51 مليون دولار .

وأشار إلى أن نسبة الصادرات تبلغ 1% من إجمالى الكميات المصدرة، و3% ممن قيمة الصادرات.

Advertisements