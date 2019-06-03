شكرا لقرائتكم خبر عن كم تبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر؟.. وزارة الاستثمار تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد إيطاليا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر ومن أكبر الدول المستثمرة حيث تبلغ الاستثمارات الإيطالية فى مصر نحو 4 مليارات دولار، من خلال 1204 شركة، وذلك بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وتشمل استثمارات تلك الشركات العديد من المجالات منها مجالات البنية الأساسية والغاز والبترول والخدمات المالية واللوجستيات والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة.

كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين، 3.993 مليار دولار للفترة من يناير – يوليو 2018، منها 1.235 مليار دولار صادرات مصرية، مقابل 2.758 مليار دولار واردات، حيث تعد إيطاليا من أكبر 5 دول تستورد منهم مصر.

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ووفقًا للبيانات الإحصائية الواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر والصادرة عن جهاز الإحصاء استحوذت إيطاليا على 6.2% من إجمالى واردات مصر، خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، فيما تمثلت أهم السلع الإيطالية المستوردة فى: "الآلات والأجهزة الآلية، مصنوعات من حديد، لدائن ومصنوعاتها، أجهزة كهربائية".