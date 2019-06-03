"المصارف" يستحوذ على 59 في المئة من السيولة المتداولة في بورصة البحرين

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 19:02

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الأحد) لليوم بنسبة 0.12 في المئة تعادل 1.70 نقطة، صعودا الى 1435.22 نقطة في مقابل 1433.52 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 7.33 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.16 في المئة ما يعادل 1.22 نقطة الى 768.82 نقطة مقابل 767.60 لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 6.59 في المئة.

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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.56 مليون سهم في مقابل 3.3 مليون اليوم السابق بنسبة 52 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 388 ألف دينار في مقابل 492 ألف اليوم السابق بنسبة 21 في المئة، نفذت من خلال 66 صفقة في مقابل 92 صفقة بتراجع 28 في المئة. أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.56 مليون سهم في مقابل 3.3 مليون اليوم السابق بنسبة 52 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 388 ألف دينار في مقابل 492 ألف اليوم السابق بنسبة 21 في المئة، نفذت من خلال 66 صفقة في مقابل 92 صفقة بتراجع 28 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.90 بليون دينار بزيادة 10.4 مليون دينار نسبتها 0.12 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 3 شركات، واستقرت 10 شركات. وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة لجهة السيولة المتداولة بعد ارتفاع قيمة أسهمه المتداولة الى 228 ألف دينار بحريني، شكلت 59 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 930 ألف سهم، نفذت من خلال 29 صفقة، وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بقيمة أسهم متداولة 75 ألف دينار، نسبتها 19 في المئة من السيولة المتداولة. الاسهم الاكبر تداولاً في بورصة البحرين (ألف سهم). (الحياة)



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