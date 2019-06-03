شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» تتوقع ركوداً في حال تفاقم الحرب التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع شيتان آهيا، كبير الاقتصاديين في «مورجان ستانلي» المصرفية. أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في غضون تسعة أشهر، في حال أصر الرئيس الأمريكي على فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

و قد يكون الأوان قد فات لاتخاذ قرار سياسي، ومن المرجح أن تكون السياسات الرامية إلى تخفيف تأثير القرارات التجارية بطيئة وغير نافذة، وفقاً ل آهيا. (بلومبيرج)

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