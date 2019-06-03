شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تنقل 70 مليون مسافر منذ تأسيسها في 2009 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
دشنت «فلاي دبي»، امس، احتفالاتها بعقد من النجاح برحلة خاصة إلى مطار رفيق الحريري، حيث كانت بيروت أولى محطات «فلاي دبي». حيث أقلعت أول رحلة للناقلة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بيروت رفيق الحريري الدولي لتدشن فصلاً جديداً في تاريخ طيران الإمارات.
وأقلعت رحلة الشركة رقم «FZ 157»من مطار دبي الدولي في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية لدى وصولها إلى مطار بيروت، تذكيراً بوصول رحلة الطيران الافتتاحية قبل 10 سنوات التي مهدت الطريق لمفهوم جديدة للسفر من دبي.
قصة نجاح
وتعليقاً على الذكرى السنوية العاشرة لبدء عمليات فلاي دبي، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»: «لسنوات عدة، أدركت حكومة دبي الحاجة إلى شركة طيران أخرى لخدمة بلدنا. وفي عام 2009 تمكنا من تحقيق ذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».
«تم إطلاق»فلاي دبي«برؤية لفتح أسواق جديدة وجعل السفر في متناول المزيد من الناس. ويسعدني أن أرى»فلاي دبي«تفي بهذا الالتزام الذي جعل شركة الطيران تربط 71 مدينة كانت تعاني نقص الخدمات في السابق بدبي، ما يتيح لسكان يبلغ عددهم 1.5 مليار نسمة الوصول بسهولة إلى أحد مراكز الطيران الرائدة في العالم».
وقال سموه: احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس «فلاي دبي»، يسرني أن أرى شركة الطيران تصبح قصة نجاح أخرى في دبي، وأتطلع إلى استمرار نجاحها في السنوات المقبلة. أود أن أشكر جميع أولئك الذين عملوا بجهد هائل لتمكين شركة الطيران من تقديم هذا الجهد الرائع للفريق«.
تهيئة بيئة جاذبة
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تتصدر مجال النقل الجوي العالمي، وأن قطاع الطيران كان مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني العام. لقد مكن القطاع بنجاح من تهيئة بيئة جاذبة للتجارة والاستثمار والسياحة.
وقال»ساهم نجاح الناقلات الوطنية بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارات البارزة في مجال الطيران العالمي. وتعد «فلاي دبي» التي تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها، أحد المكونات المهمة في قطاع الطيران، وتمكنت من دخول المنافسة لتوفر خدمات السفر بأسعار معقولة. وتواصل «فلاي دبي» لعب دور محوري في تقوية علاقات الإمارات مع العديد من الأسواق المهمة، وبالتالي تعزيز إمكانات التجارة والسياحة في المنطقة، ودعم نمو الاقتصاد.
خدمات موثوقة
وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: «لقد زاد التزام»فلاي دبي«بجعل السفر أكثر راحة وبأسعار معقولة أكثر قوة على مدى السنوات العشر الماضية. لقد أدركنا مبكراً أن السفر يتعلق يتقريب المسافة بين الناس، وسنستمر في تغيير المفاهيم التي يسافر بها الناس في جميع أنحاء المنطقة. يسرنا أن نرى أكثر من 70 مليون مسافر اختاروا «فلاي دبي» منذ بدء عملياتنا».
وأضاف الغيث، أن رؤية قيادتنا والاستثمار المستمر في البنية التحتية للبلاد، هي التي مكنت شركة الطيران من زيادة الطلب على السفر. لقد تمتعنا دوماً بالمرونة، وبقينا ملتزمين بالكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تبقي عملاءنا في قلب عملياتنا. ولم يكن هذا ممكناً من دون العمل الجاد والتفاني من جانب جميع موظفينا. أتوجه بالشكر الجزيل لهم، والشكر لجميع مسافرينا على مشاركتهم في رحلتنا، ونتطلع إلى سنوات أخرى قادمة مع احتفالنا بالذكرى العاشرة للاحتفال بجمع الناس.
إنجازات غير مسبوقة
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بهذه المناسبة: «نحن فخورون بالاحتفال بمرور 10 أعوام على إطلاق أول رحلة من «فلاي دبي» التي شهدت بداية رحلة حققت إنجازات غير مسبوقة ساهمت في توسيع شبكة الحركة الجوية على مدار العقد الماضي، حيث تميزت «فلاي دبي» بفتح الأسواق غير المخدومة، وتعزيز الربط الجوي بين دبي و71 وجهة جديدة لم تكن مرتبطة سابقاً بالرحلات المباشرة، مع استمرار نمو أسطولها الذي يعكس مستقبلاً مشرقاً استثنائياً».
ونمت عمليات «فلاي دبي» من 6 طائرات تعمل من المبنى 2 في مطار دبي الدولي في عام 2009، لتصل إلى تشغيل اكثر من 1700 رحلة أسبوعية من مقرها الرئيسي في المبنى 2 مع وجهات محددة تعمل من المبنى رقم 3 بمطار دبي، ومطار آل مكتوم الدولي أيضاً.
الالتزام بالجودة
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «هذه مناسبة رائعة تمثل علامة مميزة ليس بالنسبة إلى «فلاي دبي» فقط، بل بالنسبة إلى قطاع الطيران بأكمله في دبي. وطيلة العقد الأول من عملياتها أظهرت «فلاي دبي» المرونة مع تركيزها على العملاء والابتكار، والالتزام بالجودة، والتي ساهمت جميعها في نمو الشركة بشكل مثير للإعجاب. وقد ساعد ذلك بدوره في تعزيز النمو الاستثنائي لمطار دبي، حيث استخدم المطار خلال هذه الفترة اكثر من نصف مليار مسافر. ونيابة عن مطارات دبي، أشكر عائلة «فلاي دبي» على ما بذلوه من عمل شاق، ومساهمات كبيرة وأتطلع إلى عقد آخر من النمو والتقدم المتبادلين».
90 وجهة في 47 دولة
منذ أن بدأت عملياتها، استطاعت»فلاي دبي«بناء شبكة تضم أكثر من 90 وجهة في 47 دولة عبر إفريقيا (12 وجهة)، وآسيا الوسطى والقوقاز (10 وجهات)، وأوروبا (28 وجهة)، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط (26 وجهة)، وشبه القارة الهندية (18 وجهة).
واختار أكثر من 70 مليون مسافر السفر على متن»فلاي دبي» منذ إطلاقها، وهناك عدد من المعالم البارزة منذ إنشائها في عام 2009: من توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010 إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات وتعزيز أسطولها وصولاً إلى شراكتها الشاملة بالرمز مع طيران الإمارات.
حقائق وأرقام
* مارس/آذار 2008 أعلنت حكومة دبي عن تأسيس شركة طيران جديدة.
* 25 يونيو/حزيران 2008 تم تسمية شركة الطيران «فلاي دبي».
* 14 يوليو/تموز 2008، أطلقت «فلاي دبي» أول طلبية لشراء 50 طائرة «بوينج 737-800» من الجيل التالي في معرض «فارنبورو» الجوي.
* 11 مارس/آذار 2009 أعلنت «فلاي دبي» أن مقرها الرئيسي هو المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.
* إبريل/نيسان 2009 أعلنت «فلاي دبي» عن موعد إطلاقها وطرقها وأسعارها.
* 18 مايو/أيار 2009، أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»، عن إطلاق أول طائرة «بوينج 737-800».
* 01 يونيو/حزيران 2009، أطلقت «فلاي دبي» رسمياً أول خدمة تجارية لها من دبي إلى بيروت.
* 31 أغسطس/آب 2009 سافر أكثر من 100,000 مسافر على متن شركة «فلاي دبي» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التشغيل.
* نوفمبر/تشرين الثاني 2010 أطلقت «فلاي دبي» نظام الترفيه الجوي.
* 01 يناير/كانون الثاني 2012 أطلقت «فلاي دبي» خدمات الشحن.
* 13 فبراير/شباط 2013 أعلنت «فلاي دبي» عن نتائجها المالية لأول مرة لعام 2012 بأكمله.
* 08 أكتوبر/تشرين الأول 2013 أطلقت «فلاي دبي» درجة رجال الأعمال.
* 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أطلقت «فلاي دبي» طلبها الثاني لشراء 75 طائرة «بوينج 737 ماكس»، و 11 طائرة من الجيل التالي«737-800».
* 6 يوليو/تموز 2014، تفتتح «فلاي دبي» صالة رجال الأعمال في المبنى رقم 2
* أطلقت «فلاي دبي» 23 مساراً جديداً في عام 2014
* 14 يناير/كانون الثاني 2015، احتفلت «فلاي دبي» بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.
* 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بدأت «فلاي دبي» عملياتها من مطار آل مكتوم الدولي في دبي.
* 26 إبريل/نيسان 2016، أطلقت «فلاي دبي» خدمة WiFi
وتليفزيون مباشر.
* 05 يوليو/تموز 2017 أطلقت «فلاي دبي» زيها الجديد.
* 17 يوليو/تموز 2017 أعلنت «فلاي دبي» و«الإمارات» عن اتفاق واسع النطاق حول تبادل الرموز. استفاد أكثر من 3.29 مليون مسافر من الرمز المشترك على مدار 18 شهراً. تقدر شبكة «الإمارات» و«فلاي دبي» مجتمعة ب 240 وجهة بحلول عام 2022.
* 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 استلمت «فلاي دبي» أول طائرة من طراز«بوينج 737 MAX 8».
* 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أطلقت «فلاي دبي» ثالث وأكبر طلبية للطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط لما يصل إلى 225 طائرة «بوينج 737 MAX»في معرض دبي للطيران.
* 14 ديسمبر/كانون الأول 2017 بدأت «فلاي دبي» في بناء مقرها الجديد.
* 27 مارس/آذار 2018 أطلقت «فلاي دبي العطلات» من «فلاي دبي».
* 29 مارس/آذار 2018 أطلقت «فلاي دبي» تطبيق الهاتف المحمول «فلاي دبي».
* 01 يونيو/حزيران 2019 نحتفل بمرور 10 سنوات من العمليات الناجحة، وفتح 71 سوقاً تنقصها الخدمات ونقل أكثر من 70 مليون مسافر.
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