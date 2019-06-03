شخصيات كرتونية في «ماتيل بلاي تاون»

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تقدم مدينة الألعاب «ماتيل بلاي تاون» ثلاثة عروض ترفيهية مباشرة وجديدة لتعد الضيوف بأمتع الأوقات في عطلة العيد.

وتدعو مدينة الألعاب المغلقة التي تقوم على مفهوم التعلم باللعب للأطفال من عمر سنتين حتى 12 عاماً، العائلات للاحتفال بالعيد برفقة شخصياتهم المفضلة، مع إطلاق سلسلة جديدة من العروض الحية الجديدة التي تشمل «بارني والأصدقاء»، و«بوب البنّاء»، و«سام الإطفائي».

وسيحظى الأطفال هذا العيد بفرصة الغناء والرقص مع الديناصور الأرجواني المحبوب، وجميع أصدقائه من الديناصورات اللطيفة بي جي، وبيبي بوب، أو رؤية رجل الإطفاء الشجاع عن قرب، وتعلم طرق السلامة مع سام الإطفائي، أو قضاء أمتع الأوقات مع عرض بوب البناء المملوء بالتسلية والمرح، حيث سيتعلم الأطفال أيضاً متعة العمل الجماعي، وحل المشكلات، وبناء صداقات.