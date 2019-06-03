أزمة «هواوي».. من المستفيد الأكبر في سوق الهواتف؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد انفجار الأزمة غير المسبوقة المتعلقة بشركة «هواوي» في الآونة الأخيرة، تستعد شركتا «أبل» الأمريكية و«سامسونج» الكورية الجنوبية لجني ثمار العقوبات الأمريكية على العملاق الصيني، خصوصا في سوق الهواتف الذكية.

وسوف تستغل الشركتان وضع الولايات المتحدة شركة «هواوي» في القائمة السوداء من أجل الاستحواذ على حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية، وفقا لما ذكره المحلل في أسواق المال الدولية مينج تشاي كو.

وتعتبر «هواوي» حاليا ثاني أكبر شركة في سوق الهواتف الذكية في العالم، وفقا لموقع سي إن بي سي الإخباري.

وبحسب الموقع، فإن مبيعات «هواوي» من الهواتف الذكية ستتراجع بقوة، حيث قد تتراجع شحناتها من الهواتف إلى الأسواق بحدود 10 ملايين جهاز شهريا، في حال لم تتمكن من استخدام بعض المزايا الرئيسية في نظام التشغيل أندرويد من «جوجل» على أجهزتها.

وتتفوق «هواوي» في سوق الهواتف الذكية على شركة «أبل» الأمريكية، بينما تحل بعد «سامسونج»، لكن العقوبات الأمريكية عليها قد تدفع إلى فقدان ثقة المستهلكين بالشركة الصينية لعدم قدرتها على توفير شحنات ثابتة إلى الأسواق، بحسب المحلل كو.

وقال كو «نعتقد أن «سامسونج» قد تصبح المستفيد الرئيسي إذا خسرت «هواوي» حصتها في الأسواق غير الصينية، بينما ستكون «أبل» ثاني أكبر المستفيدين من هذا الأمر».

ورجح كو أن تتراجع شحنات «هواوي» من الهواتف الذكية بين 8 و10 ملايين جهاز شهريا إذا لم تجد بديلا لبرنامج «جوجل».

الجدير بالذكر أن «هواوي» تمكنت العام الماضي من شحن أكثر من 200 مليون جهاز.

وقال كو إنه بحسب تصريحات «هواوي» فإنها بدأت تعمل على تطوير نظام التشغيل الخاص بها الذي سيكون متوافقاً مع تطبيقات أندرويد؟