بكين ترمي «كتاباً أبيض» في وجه الحرب التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بكين إن على الولايات المتحدة تحمّل «المسؤوليّة الكاملة» لانتكاسة مفاوضاتها التجارية مع الصين، مشيرة إلى أن واشنطن غيّرت مطالبها مراراً.

وخلال مؤتمر صحفي للكشف عن كتاب أبيض بعنوان: «موقف الصين إزاء المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية»، أصدره مكتب الإعلام لمجلس الدولة أمس، قالت الحكومة الصينية إن الاتهام الذي أطلقته الإدارة الأمريكية «بحصول تراجعٍ صيني، لا أساس له على الإطلاق»، وقالت إن الولايات المتحدة، تراجعت عن الالتزامات في المشاورات التجارية، متعهدة في الوقت عينه بمشاورات موثوقة قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة. وأضافت: «لقد أثبتت التجربة التاريخية أن أي محاولة لفرض صفقة من خلال التشويه والتقويض وممارسة أقصى ضغط، لن تؤدي سوى إلى إفساد علاقات التعاون».

أفرد الكتاب الأبيض، جملة من الرسائل البليغة والعابرة للقارات من بكين إلى واشنطن، وفيما أكدت بكين في الكتاب، أنها لا تريد حرباً تجارية، أشارت إلى أنها في الوقت عينه لا تخافها، مشددة على أن التعاون هو الخيار الصحيح والوحيد، وعلى أن التجارة والاستثمار بين البلدين منفعة متبادلة.

ورفضت بكين التنازل عن القضايا المبدئية، مشيرة إلى أنه لا وجود للتحدي الذي يعيق تنمية الصين، كذلك، أفرد الكتاب الأبيض أبواباً عن ضرر الرسوم الأمريكية على الآخرين، مشيراً إلى أن الاحتكاك التجاري يهدد العالم بأسره، وأن التنمّر التجاري الأمريكي يُضر بالعالم، ورفضت بكين اتهامات واشنطن لها بسرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا قسراً، مشيرة إلى أنها اتهامات واهية.

وصعدت الصين مجدداً لهجتها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، محملة واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات، بدون أن تشير إلى أي مخرج من الأزمة في وقت قريب. ومن التهديد بفرض حظر على بعض المعادن ووضع «لائحة سوداء» لشركات أجنبية وزيادة الرسوم الجمركية والخطاب الحربي.. انتقلت بكين خلال أيام إلى الهجوم المضاد بعد عام على بدء مواجهتها الاقتصادية مع واشنطن.

وقال نائب وزير الإعلام الصيني غوو ويمين في بكين إن «الحرب التجارية لم تعد إلى أمريكا عظمتها».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع في يوليو/تموز 2018 الرسوم الجمركية على منتجات صينية، ما أدى إلى رد مماثل من بكين طال سلعاً أمريكية.

وقال غوو خلال عرضه ال«كتاب الأبيض» أمام الصحفيين إنه منذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار وكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، وتراجعت الصادرات الأمريكية إلى الصين وبات النمو العالمي مهدداً.

وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، وتم خلاله عرض الوثيقة التي تقع في 21 صفحة وتلخص المواقف الصينية، وتأتي غداة دخول بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من المنتجات الأمريكية المستوردة سنوياً إلى الصين، رداً على العقوبات الأمريكية التي فرضت على مئتي مليار من السلع الصينية مطلع مايو/أيار.



نحن مستعدون



وبعد شهر من فشل المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية، قال غوو إن الولايات المتحدة تتحمل «المسؤولية الكاملة» لهذا الإخفاق لأنها غيرت مطالبها مرات عدة.

وكانت الصين، أكدت أن المفاوضات ستستأنف في بكين في موعد لم يحدد. لكن في مؤتمره الصحفي في بكين الأحد، لم يطرح المسؤول الصيني هذا الاحتمال.

وصرح غوو أنه ليست لديه أي معلومات عن لقاء ثنائي ممكن بين ترامب ونظيره شي جينبينغ في نهاية يونيو/حزيران في طوكيو على هامش قمة العشرين.

وفي ال«كتاب أبيض» عرضه غوو أمام الصحفيين، قالت الصين إن «التعاون هو الخيار الوحيد الممكن»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها «لن تساوم على المبادئ الأساسية»، وأوضحت أن الاتهامات التي ساقتها واشنطن بسرقة الملكية الفكرية «لا أساس لها إطلاقاً».

إلى جانب العجز الهائل في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة بكين، تتحدث الولايات المتحدة عن العقبات التي تواجهها الشركات الأجنبية التي تعمل في الصين، مثل إلزامها بنقل التكنولوجيا والدعم الحكومي المالي للشركات العامة.

وهذه المواجهة التجارية، يواكبها نزاع في قطاع التكنولوجيا. فقد أدرجت واشنطن الشهر الماضي مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على لائحة سوداء للشركات التي يمنع حصولها على تكنولوجيا أمريكية، ويشكل ذلك ضربة قاسية لهواوي التي تحتاج إلى شرائح إلكترونية أمريكية لتزويد هواتفها النقالة بها.

وردت بكين الجمعة بالإعلان عن وضع «لائحة سوداء» للشركات الأجنبية «غير الجديرة بالثقة».

كما ألمحت الحكومة الصينية إلى أنها يمكن أن توقف تصدير «المعادن النادرة» التي تحتاج إليها الصناعة الأمريكية لعدد من صناعات التكنولوجيا.



الاجتماع المرتقب

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ومن جهته، قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون إن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم الصين على اتفاق تجاري، ورفض الحديث عمّا إذا كان زعيما البلدين سيجتمعان خلال قمة مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين الشهر الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية.

وفي وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوماً إضافية تصل نسبتها إلى 25 في المئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون في المؤتمر الصحفي إن اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن تعهداتها تصرف غير مسؤول.

وتابع وانغ الذي كان ضمن فريق التفاوض الصيني: «إذا أراد الجانب الأمريكي ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجاري لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل تماماً».

وأضاف متحدثاً بالإنجليزية «لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء».

وتابع: «خلال المشاورات، تخطت الصين الكثير من الصعوبات وتقدمت بحلول عملية. لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة».

وأضاف أن الولايات المتحدة، تقدمت بمطالب مبالغ فيها، وأصرت على إضافة «مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية» للاتفاق بين البلدين، وتابع أن رفع الرسوم الجمركية، أدى إلى تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة.

وقال ترامب إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا في نهاية الشهر، لكن الصين لم تؤكد عقد الاجتماع. وحين سئل إذا كان شي سيجتمع مع ترامب في اليابان، قال وانغ: «ليس لدي أي معلومات أدلي بها في هذا الصدد».

وقال وانغ الذي كان يتحدث في مناسبة الكشف عن سياسة الحكومة إزاء الحرب التجارية إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير العجز التجاري بين البلدين، وإنه يجب عدم إلقاء اللوم على الصين لتراجع الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة.

وأضاف وانغ، أن عجز الولايات المتحدة في تجارة السلع والخدمات مع الصين يقترب من 150 مليار دولار، وليس 410 مليارات دولار كما قال المسؤولون الأمريكيون، وأضاف أنه يجب عدم ضم تجارة السلع المصنعة من مواد مستوردة مع الولايات المتحدة في حسابات العجز التجاري.

ورفض أيضاً التأكيدات أن الصين توجه الشركات المحلية لصفقات استحواذ واستثمار في الخارج.

وقال: «حكومة الصين لا تتدخل في السلوك التجاري للشركات، ولن توجه أو تشترط على الشركات أن تستثمر في مشروع أو تشتري تكنولوجيا».



حيثيات المفاوضات



ذكر الكتاب الأبيض بعنوان: «موقف الصين إزاء المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية»، أن المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية- الأمريكية منذ إطلاقها في فبراير/شباط 2018، قطعت شوطاً حتى تم التوصل لاتفاق على معظم أجزاء الصفقة. إلا أن المشاورات لم تكن خالية من النكسات، كل منها كان نتيجة لخرق الولايات المتحدة للتوافق والالتزام والتراجع.

واستجابة للاحتكاك الاقتصادي والتجاري الذي بدأته الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة؛ حيث تضررت العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وقال الكتاب الأبيض إنه من أجل رفاهية الشعبين الصيني والأمريكي والتنمية الاقتصادية للبلدين، اعتبر الجانبان أنه من الضروري الوصول إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل من خلال المشاورات.

وكانت الصين، قد دعت إلى حل الاحتكاك الاقتصادي والتجاري من خلال التفاوض والتشاور منذ البداية.

وأعربت حكومة الولايات المتحدة في أوائل فبراير 2018، عن رغبتها في أن ترسل الصين وفداً رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المشاورات الاقتصادية والتجارية.

وإظهاراً لحسن النية والجهود الإيجابية، عقدت الصين جولات عدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، والتي تميزت بتبادلات متعمقة لوجهات النظر حول الخلل التجاري وغيره من القضايا الرئيسية الأخرى.

وحقق الجانبان تقدماً ملموساً؛ حيث توصلا إلى توافق أولي حول توسيع واردات الصين من المنتجات الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة. إلا أنه في 22 مارس 2018، كشفت الحكومة الأمريكية عن ما يسمى تقرير القسم 301 عن التحقيق فيما يخص الصين، واتهمت الصين زوراً «بسرقة الملكية الفكرية» و«نقل التكنولوجيا القسري»، وأعلنت لاحقاً عن تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على 50 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما جاء في الكتاب الأبيض.

الامتناع عن الحرب

وبالنظر إلى الصورة الكبيرة للعلاقة الثنائية، أرسلت الحكومة الصينية فريق عمل مرة أخرى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مشاورات حقيقية. وفي 19 مايو 2018، أصدرت الصين والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، اتفقتا فيه على الامتناع عن خوض حرب تجارية ومواصلة الاتصالات عالية المستوى والسعي بنشاط إلى إيجاد حلول للمخاوف الاقتصادية والتجارية ذات الصلة.

وأعلنت الولايات المتحدة بشكل واضح أنها ستعلق خطة فرض رسوم إضافية على البضائع الصينية. وفي 29 مايو 2018، على الرغم من معارضة مجتمع الأعمال المحلي وعامة الناس، مزقت الإدارة الأمريكية التوافق الذي تم التوصل إليه بعد 10 أيام فقط من البيان المشترك، وانتقدت دون مبرر النظام الاقتصادي والسياسة التجارية للصين، وأعلنت عن استئناف برنامج التعريفة الجمركية. ومنذ أوائل يوليو 2018، وعلى 3 خطوات، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وتعريفة جمركية إضافية أخرى بنسبة 10 في المئة على 200 مليار دولار من الصادرات الصينية، والتي وفقاً للولايات المتحدة، سيتم رفعها إلى 25 في المئة في الأول من يناير 2019.

وبحسب الكتاب الأبيض، وعلاوة على ذلك، هددت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم على سائر الصادرات الصينية، ما أدى إلى تصعيد سريع للاحتكاك الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ودفاعاً عن كرامتها الوطنية ومصالح شعبها، اضطرت الصين إلى الرد بالمثل ورفعت الرسوم على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي.

وفي الأول من نوفمبر عام 2018، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، واقترح عقد اجتماع قمة. وفي الأول من ديسمبر عقد الرئيسان اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وتماشياً مع توافقهما المهم حيال القضايا الاقتصادية والتجارية، وافق الجانبان على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوماً لإتاحة الفرصة للمحادثات المكثفة الرامية إلى الإلغاء التام لكافة الرسوم الإضافية. وخلال ال90 يوماً التالية، عقدت فرق العمل من الصين والولايات المتحدة ثلاث جولات من المشاورات رفيعة المستوى في بكين والعاصمة واشنطن؛ حيث توصلت إلى توافق أولي بشأن العديد من المسائل المبدئية للاتفاق الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي.

وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الولايات المتحدة إرجاء الرسوم الإضافية التي كان من المقرر فرضها في الأول من مارس بشأن صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار. ومنذ أواخر مارس وحتى مطلع أبريل، عقدت فرق العمل من البلدين ثلاث جولات أخرى من المشاورات رفيعة المستوى وأحرزت تقدماً كبيراً.



جولات المشاورات



وذكر الكتاب الأبيض، أنه خلال جولات المشاورات العديدة التالية، اتفق البلدان بشأن أغلب القضايا. وفيما يتعلق بالقضايا المتبقية، حثت الحكومة الصينية على التفاهم والتسوية للتوصل إلى حلول.

لكن الحكومة الأمريكية كلما منحتها، طالبت بالمزيد. ومع لجوئها إلى التخويف والإكراه، أصرت على مطالب باهظة، وأبقت على الرسوم الإضافية المفروضة منذ بدء الاحتكاك التجاري، وأصرت على إدراج مطالب إلزامية تتعلق بالشؤون السيادية للصين في الاتفاق، وهو ما أسهم فقط في تأخير حل الخلافات الباقية. وفي 6 مايو 2019، اتهمت الولايات المتحدة على نحو غير مسؤول، الصين بالتراجع عن موقفها لتنحي باللائمة على الصين إزاء عدم إتمام المحادثات.

وبالرغم من معارضة الصين الشديدة، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار من 10 في المئة إلى 25 في المئة، ما مثل انتكاسة خطيرة للمشاورات الاقتصادية والتجارية. وفي 13 مايو، أعلنت الولايات المتحدة بدء إجراءات لفرض رسوم إضافية على باقي البضائع الصينية، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار.

وأوضح الكتاب الأبيض أن هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان بشأن تخفيف الاحتكاك من خلال المشاورات- وتتعارض مع تطلعات الشعوب حول العالم- ما يلقي بظلال على المشاورات الاقتصادية والتجارية والنمو الاقتصادي العالمي.

ودفاعاً عن مصالحها، كان يتعين على الصين اتخاذ إجراءات لفرض رسوم جمركية رداً على الإجراءات الأمريكية.