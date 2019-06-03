الاقتصاد

24 ساعة من الخصومات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 24 ساعة من الخصومات

تاريخ النشر: 03/06/2019

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أبوظبي:”الخليج 365”

احتفالاً بعيد الفطر المبارك، أعلن«دلما مول»، أحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، عن تنظيم واحد من أكبر عروض الخصومات بالتعاون مع العلامات التجارية في «دلما مول»، حيث تصل الخصومات في بعض المحلات إلى 90% خلال الموسم الثاني من «خصومات العيد الكبرى». تبدأ العروض من 5 يونيو 10:00 صباحاً حتى 6 يونيو 10:00 صباحاً.
وقال بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي، في دلما مول: «يسرنا أن نعلن عن استضافة الموسم الثاني من (تخفيضات العيد الكبرى) في «دلما مول» بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي. حيث سيتمكن المتسوقون من الاستفادة من العروض الترويجية المختلفة.
بالإضافة إلى عروض التخفيضات الكبرى الممتدة على مدار 24 ساعة، سوف يستضيف «دلما مول» أيضاً العديد من الأنشطة الاحتفالية التي تضم العروض الثقافية الترفيهية الساحرة على مدار أربعة أيام من احتفالات عيد الفطر. أيضاً يشهد دلما مول في الوقت الحالي حملة مستمرة حتى السادس من يونيو، حملة «تسوق وقدها» والتي تمنح الفرصة لاثنين من المتسوقين المحظوظين ربح سيارتي«نيسان باترول» الجديدة، عند إنفاق 200 درهم في أي من منافذ بيع التجزئة في «دلما مول» أو إنفاق 500 درهم في«كارفور دلما مول».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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