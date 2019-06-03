السعودية تتوقع تحفيز النمو بزيادة الإنفاق الرأسمالي 245 مليار ريال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، (البنك المركزي)، إن من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل في سوق النفط العالمية قد يؤثران في النمو.

وذكرت المؤسسة في تقرير أن الاقتصاد السعودي نما 2.2% في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 في المئة في 2017.

ويتمثل الخطر الرئيسي على اقتصاد السعودية في انكشافه على سوق النفط العالمية. ويمثل قطاع النفط نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأكثر من 63 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر في الاقتصاد السعودي. وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.

وفي إبريل/ نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلاً عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 في المئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في إبريل/ نيسان أن النمو الاقتصادي في 2019 «لن يقل عن 2 في المئة».

وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير بأن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).

وحقق القطاع غير النفطي نمواً متواضعاً بلغ 1.7 في المئة في 2018، مقابل واحد في المئة في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.

وتابع البنك المركزي أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودي، أو 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3 في المئة في العام السابق. وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30 في المئة عن العام السابق.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 في المئة عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11 في المئة إلى تريليون ريال في 2018.

(رويترز)