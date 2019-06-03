«دبي لسباقات الهجن» يكرم «الطاير للسيارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



كرم نادي دبي لسباقات الهجن، شركة الطاير للسيارات، تقديراً لجهودها في دعم ورعاية موسم سباق الهجن 2018-2019 خاصة مهرجان المرموم التراثي وذلك بصفتها الراعي البلاتيني.

وعلق عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، قائلاً:«تتماشي شراكة نادي دبي لسباقات الهجن والطاير للسيارات مع التوجهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية للنادي حيث تلتقي طموحاتنا مع التطلعات المستقبلية الرامية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في السباقات والفعاليات الرئيسية وذلك من خلال تبادل الخبرات واستخدام أحدث الاكتشافات لابتكار حلول فعالة. ويأتي ذلك نتاج ثمرة التعاون مع شركائنا رعاة الأحداث والفعاليات التي ينظمها النادي .»

وأضاف: نحن في نادي دبي لسباقات الهجن نثمن ونشكر الطاير للسيارات على دعمهم لمهرجان المرموم التراثي للهجن على مدار السنوات الماضية وهم مستمرون في رعايتهم لهذه الرياضة الشعبية الأولى في دولة الإمارات والخليج، ومشاركتهم في رعاية المهرجان كان له الأثر الكبير في نجاحه.

وتدعم الطاير للسيارات ولاند روفر سباقات الهجن منذ أمد طويل إيماناً بتعزيز واستمرارية واحدة من روافد الرياضات التراثية المتميزة في دولة الإمارات وقالت منى حسن سعدون: «الطاير للسيارات تفتخر بدعم الموروثات الثقافية والرياضية لدولة الإمارات كرد جميل للدولة، ويأتي دعمنا لنادي دبي لسباقات الهجن منذ أمد طويل إيماناً بأهمية الحفاظ على موروثات الرعيل الأول التي ساهمت في تعزيز ثقافة وحضارة دولة الإمارات .»