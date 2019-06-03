أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

08.30 تقرير مبيعات السيارات لشهر مايو

09.10 كلمة لنائب رئيس المجلس، راندال كوارلز

09.45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي

10.00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات

12.40 كلمة لمحافظ بنك ريتشموند، توم باركين

الثلاثاء

09.45 كلمة رئيس الاحتياطي جيرومي باول، في افتتاح مؤتمر بنك شيكاغو السنوي

10.00 تقرير طلبيات المصانع

03.45 مساء كلمة لعضو الاحتياطي ليل برينارد في مؤتمر شيكاغو

06.45 مساء كلمة لعضو المجلس روبرت كلبان

الأربعاء

08.15 تقرير مكتب الإحصاء المركزي حول التوظيف

09.45 كلمة لنائب رئيس الاحتياطي ريتشارد كلاريدا أمام مؤتمر شيكاغو

09.45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10.00 شهادة عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أمام لجنة البنوك في الكونجرس

02.00 تقرير بيج بوك حول الاقتصاد

الخميس

07.45 قرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة

08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة

وتقرير التجارة الدولية

وتقرير الإنتاجية

وتقرير تكاليف العمالة

10.00 تقرير قطاع الخدمات الفصلي

01.00 كلمة لعضو المجلس جون ويليامز

الجمعة

08.30 تقرير الوظائف لشهر مايو

10.00 تقرير تجارة الجملة

01.00 تقرير إحصاء منصات الحفر

03.00 مساء تقرير قروض المستهلكين



ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة