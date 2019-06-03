توزيع «صادرات الخير» على 2000 أسرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حملة «صادرات الخير» للعام 2019، في دورتها الرابعة على التوالي، التي أقيمت في شهر رمضان الفضيل، وبالتزامن مع إعلان عام 2019 عاماً للتسامح، وتهدف الحملة إلى توفير مجموعة من المنتجات الغذائية الأساسية، وتوزيعها على الأسر المتعففة والمستحقة في مختلف إمارات الدولة. وتعكس هذه الحملة حرص المؤسسة على تعميم رسالة الخير والتسامح التي وجهتها قيادتنا الرشيدة، والتأكيد على دور الجهات الحكومية في دعم المبادرات المجتمعية والخيرية بالشراكة مع مجتمع الأعمال من العاملين في الصناعات الغذائية، والقطاع التصديري.

شارك في حملة «صادرات الخير» في نسختها الرابعة ما يزيد على 35 مصنعاً وطنياً توفر 85740 منتجاً غذائياً تم إدراجها في 2000 صندوق، وتم توزيعها على مختلف الأسر المتعففة، وتحتوي تلك الصناديق على مجموعة من المنتجات الغذائية الرئيسية والمتنوعة التي تلبي احتياجات العائلات في شهر رمضان الفضيل.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تفتخر المؤسسة باستكمال عامها الرابع على التوالي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بحملة «صادرات الخير»، التي تسعى من خلالها إلى تعميم ثقافة بذل الخير ودعم العمل الإنساني بالشراكة مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد. نحن نثمن بدورنا مساعي القطاع الخاص، وتعاونه في دعم هذه المبادرات الإنسانية، ومد يد العون إلى الفئات المحتاجة في دولة الإمارات، وخارجها».

وأضاف العوضي: «شهدت المؤسسة مع بداية العام 2019 ردود أفعال إيجابية إزاء دعم المبادرات المجتمعية، حيث تلقينا العديد من الرسائل التي تؤكد تضامن الشركات والمصنعين المحليين مع حملة «صادارت الخير»، ولله الحمد، شهدنا في الدورة الرابعة زيادة في عدد المشاركين والمستفيدين كذلك من هذه المبادرة، حيث ارتفع عدد المشاركين من 22 مصنعاً محلياً في العام 2018 إلى 35 شركة لعام 2019 بزيادة تصل إلى نحو 65%، وهذا دليل على تمكننا من إيصال رسالتنا إلى مجتمع الأعمال في الدولة».

وقال محمد المرزوقي، مدير أول خدمات المصدرين في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تمكنت المؤسسة من ترسيخ فعل الخير بالشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تعاوننا مع 10 جهات تخصصية في دعم العمل الإنساني، ومنهم: مركز راشد لأصحاب الهمم، ومؤسسة تراحم الخيرية، وهيئة تنمية المجتمع دبي، وجمعية الخيرية، ووزارة تنمية المجتمع، وهيئة صحة دبي، ومؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية. نحن نقدر مساعي وجهود هذه الجهات في تنفيذ الحملة والإسهام في توزيع هذه الصناديق الغذائية على 2000 أسرة متعففة».