الاقتصاد

إنتاج نفط روسيا الأدنى في 11 شهراً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس أن إنتاج روسيا من النفط تراجع إلى 11.11 مليون برميل يومياً في مايو /‏ أيار، من 11.23 مليون برميل يومياً في إبريل /‏ نيسان، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو /‏ حزيران 2018، وسط أزمة النفط الملوث والاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.
وكان إنتاج يونيو 2018 قد بلغ 11.06 مليون برميل يومياً. وبالأطنان، وصل إنتاج النفط الروسي إلى 47.004 مليون طن في مايو /‏ أيار، مقارنة مع 45.975 مليون في إبريل.
وكشف مسح أجرته رويترز أن ، أكبر مصدر للنفط، زادت الإنتاج في مايو، ولكن ليس بالقدر الكافي لتعويض انخفاض الصادرات الإيرانية التي انهارت بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على طهران.
وضخت المنظمة التي تضم 14 عضواً 30.17 مليون برميل يومياً في مايو، بانخفاض 60 ألف برميل يومياً عن إبريل، وهو أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ 2015. (رويترز)

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