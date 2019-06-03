أبرز 5 وجهات سفر لسكان الإمارات خلال عطلة عيد الفطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت منصة «إير بي إن بي» عن إحصاءات السفر الخارجي والداخلي لسكان الإمارات بناء على بيانات الإقامة من 30 مايو إلى 8 يونيو، حيث يسعى سكان الإمارات لاغتنام هذه العطلة والبحث عن وجهات السفر المميّزة.

وكشفت منصة «إير بي إن بي» عن ارتفاع لافت في الحجوزات المحلية من المقيمين في الإمارات خلال فترة العيد، حيث احتل المسافرون المحليون المرتبة الأولى بأعلى نسب الحجوزات ضمن هذه الفئة. ويحتل المسافرون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المرتبة الثانية والثالثة لحجوزات الإقامة في الإمارات عبر المنصة خلال ذات الفترة. كما سجل سكان المملكة العربية السعودية وفرنسا زيادة كبيرة في حجوزات الإقامة في الإمارات خلال عطلة العيد ليحلوا في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي من حيث الدول المصدرة لحركة الزوار.

وبحسب الأرقام التي سجلتها «إير بي إن بي» خلال ذات الفترة، يميل سكان الإمارات لاستغلال كامل عطلة العيد الطويلة، حيث بلغ متوسط حجوزاتهم 7 ليال في الوجهات المحلية والعالمية التي تتيحها المنصة.

وعلى الصعيد العالمي، تحظى وجهات العطلات الأوروبية بإقبالٍ كبير، حيث تصدرت إيطاليا وإسبانيا قائمة أبرز الدول لتجارب السفر الخارجية التي تم حجزها عبر «إير بي إن بي». وحلت المدن الأوروبية التاريخية مثل فيينا وروما وبرشلونة في المراكز الأولى بين وجهات العطلات في المدن، فيما يميل المسافرون من الإمارات بشكل متنام نحو الوجهات الناشئة مثل بودابست وكراكوف وكييف والتي تحظى بأعلى نسبة حجوزات بين وجهات الإقامة.