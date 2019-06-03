«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ على عقار مكتبي في «برمنجهام»

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أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي»، ومقرها الإمارات، عن استحواذها على عقار مكتبي يقع في مدينة «برمنجهام» بالمملكة المتحدة، مقابل نحو 149 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 188 مليون دولار، وذلك نيابة عن مستثمريها.

وبذلك ترتفع قيمة محفظة استثمارات «الخليج للاستثمار الإسلامي» في المملكة المتحدة إلى 330 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 420 مليون دولار، موزعة بين عقارات مكتبية ولوجستية مدرة للدخل ومؤجرة لشركات ذات ملاءة مالية عالية، وهو الأمر الذي جعل محفظة استثمارات الشركة في المملكة المتحدة تعطي عوائد للمستثمرين بنسبة 8٪ سنوياً.

وقال محمد الحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي في الخليج للاستثمار الإسلامي: نحن متحمسون للغاية لتقديم هذه الفرصة الفريدة لمستثمرينا من الأصول التجارية ذات العائد المرتفع والموجودة في سوق استراتيجي يتمتع بالسيولة.

وأضاف الحسن: تستفيد برمنجهام من نظام النقل المتكامل عالمياً، بما في ذلك «HS2» مشروع البنية التحتية الأهم في المملكة المتحدة، والمقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026. إضافة إلى ذلك، فإن الأداء الاقتصادي القوي للمدينة في السنوات الأخيرة يضعها في المرتبة الأولى في المملكة المتحدة لاستقطاب الشركات الناشئة واستقطاب الاستثمارات لنوعية الحياة خارج لندن.

بينما قال بانكاج جوبتا الرئيس التنفيذي المشارك في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: «على الرغم من الأوقات الصعبة وحالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يسعدنا وبشدة توسيع محفظة استثماراتها في المملكة المتحدة من خلال أصول أخرى عالية الجودة تدر دخلاً مميزاً لعملائها، حيث تتماشى هذه الصفقة تماماً مع استراتيجية الشركة الاستثمارية في تعزيز قدراتنا لتقديم أفضل الفرص».