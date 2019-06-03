مطار الشارقة يتوقع أكثر من ربع مليون مسافر خلال إجازة العيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



توقعت هيئة مطار الشارقة الدولي نمواً في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين خلال إجازة عيد الفطر السعيد، والتي تعتبر ذروة موسم السفر في كل عام.

وبدأت الهيئة منذ بداية الأسبوع بتنفيذ إجراءات خاصة، وبالتنسيق مع الجهات العاملة في المطار، ليحظى المسافرون بتجربة سفر مريحة، في ظل التوقعات بأن يصل عدد المسافرين خلال هذه الفترة إلى أكثر من ربع مليون مسافر.

وحسب الإحصاءات الأولية لأعداد المسافرين عبر المطار، فقد كان يوما الجمعة والسبت الأكثر ازدحاماً نتيجة لتدفق العائلات الوافدة التي ترغب في السفر إلى بلدانها، إضافة إلى العائلات الإماراتية التي خططت لقضاء الإجازة في وجهات مختلفة خارج دولة الإمارات.

ونصحت هيئة مطار الشارقة المسافرين بالوصول إلى المطار، وإنهاء إجراءات السفر بشكل مبكر، لتجنب أي ازدحامات في الطرقات، ‏وللاستمتاع بالخدمات التي يقدمها المطار، والتسوق في المنطقة الحرة.

وتواصل هيئة مطار الشارقة العمل من أجل التسهيل على المسافرين، وتوفير أعلى مستويات الخدمة، والمساهمة في تعزيز انسيابية الحركة في المطار.