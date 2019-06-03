شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للأدوية يقدم خطة بـ10 معارض خارجية خلال 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية خطة إلى هيئة تنمية الصادرات للمشاركة فى 10 معارض خارجية خلال العام المالى 2019-2020.

وأفاد مصدر فى المجلس، لـ"الخليج 365"، بأنه ينتظر موافقة هيئة تنمية الصادرات على الخطة للعام المالى الجديد، لافتًا إلى أنه تم التركيز على أكبر المعارض الخارجية فى قطاع الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية.

وعلى جانب آخر، أفاد مصدر بهيئة تنمية الصادرات، بأن خطة معارض مصر الخارجية 2019-2020 تتضمن المشاركة فى 85 معرضا خارجيا، لافتا إلى أن الهيئة ننتظر موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على خطة المعارض لصرف مخصصات المشاركة فى المعارض.

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وأشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات أرسلت خطة المعارض إلى وزارة الصناعة والتجارة، لعرضها على مجلس إدارة صندوق تنمية ودعم الصادرات، وبعد الموافقة عليها سيتم اعتمادها من الحكومة تمهيدًا للتنفيذ.