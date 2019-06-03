شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار تشكيله.. تعرف على مهام المجلس الأعلى للتمور فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاستها، وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتين الأعلى إنتاجًا للتمور على مستوى الجمهورية، يقدم ”الخليج 365” أهم 5 معلومات عن مهام المجلس . - يهدف للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية. - نقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمى لدعم الإبتكار فى قطاع التمور - حل مشكلات المنتجين والمصنعين والمصدرين وزيادة الصادرات. - زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة. Advertisements - وضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات. - وضع خريطة الأصناف للتمور المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها. - وضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات. - الترويج لاستثمارات جديدة فى مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات. - إنشاء المناطق اللوجستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف المختلفة - استحداث آلية للتواصل مع كل أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية

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