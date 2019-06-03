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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق السعودية والإمارات تبدأ اليوم عطلة عيد الفطر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ أسواق الأسهم في كل من السعودية والإمارات اليوم الأحد الموافق 2 من يونيو الجاري عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "أخبار اليوم" تنتهي تلك العطلة يوم الأحد 9 يونيو 2019.
وبنهاية جلسة الخميس الماضي "أخر جلسات شهر رمضان ومايو 2019" عاد سوق الأسهم السعودية "تداول" للمكاسب، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.22% ليضيف 102.6 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8516.48 نقطة.
وفي أسواق الإمارات، ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 2.82% أو ما يعادل 137.41 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية له في شهرين ونصف، ليغلق عند 5003.59 نقطة، كذلك ارتفع سوق دبي بنحو 0.79% أو ما يوازي 20.63 نقطة ليغلق مستقراً عند 2620.33 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف مايو الماضي.
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