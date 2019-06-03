شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تصديرى الحرف اليدوية: بعثة تجارية لـ12 شركة تزور هولندا لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، عن أن وفدًا يضم 12 شركة مصرية يسافر إلى هولندا الشهر الجاري، بهدف الترويج لمنتجات القطاع المختلفة فى هولندا، لافتًا إلى أن بعثة الشركات ستسافر لمدة أسبوع وتهدف للتعرف أيضًا على وضع السوق الخارجى.
وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه البعثة تأتى فى إطار خطة المجلس التصديرى للحرف اليدوية للارتقاء بصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وتحقيق نمو سنوى فى صادرات الصناعات اليدوية لا يقل عن 10%.
وأشار رئيس المجلس إلى أن بعثة الشركات أجرت مساحة كبيرة فى أحد التجمعات فى هولندا، على أن يتم تنظيم لقاءات "بى تو بى" مع الشركات والمشترين من هولندا، وكذلك الشركات التى تزور التجمع.
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