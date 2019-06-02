تراجع معدل بطالة السعوديين إلى 12.5%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 12.5% في الربع الأول 2019 مقارنة بمعدل 12.7% في الربع الرابع 2018، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور 6.6%، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 31.7%.

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2019، والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء على موقعها أمس، أن معدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين انخفض إلى 5.7% مقارنة مع 6.0% في الربع الرابع 2018.

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3 ملايين مشتغل

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقا لبيانات السجلات الإدارية سجل ارتفاعا طفيفا، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3,112,029 فردا، ووفقا لنتائج النشرة واستنادا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل للربع الأول 945,323 فردا.

42.3 % مشاركة

وأشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين للربع الأول، حيث بلغ 42.3% مقارنة بـ 42.0% في الربع السابق له. وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى 20,5% مقارنة بـ 20.2%، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى 63.3% مقارنة بـ 63.0% للربع السابق له.