شكرا لقرائتكم خبر عن الفول السودانى يسجل 60 مليون دولار صادرات خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت صادرات الفول السودانى لتسجيل نحو 60 مليون دولار خلال 8 أشهر . وقال مصدر فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"الخليج 365" إنه فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019 بلغت صادرات الفول السودانى نحو 37 ألف طن بقيمة 60.15 مليون دولار. وأضاف المجلس أن صادرات الفاصولياء الجافة بلغت 56 ألف طن، بقيمة 50.1 مليون دولار. Advertisements

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